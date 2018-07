Wetter : Rekordverdächtiger Juli - auch August beginnt glutheiß

von dpa

31. Juli 2018, 15:48 Uhr

Der Juli wird als einer der heißesten seit Beginn der Messungen in die deutsche Wettergeschichte eingehen. Heute war es in Deutschland so heiß wie noch nie in diesem Jahr: In Bernburg in Sachsen-Anhalt wurden 39,2 Grad gemessen. Möglicherweise wird dieser Rekord auch heute noch irgendwo übertroffen. Und auch im August ist vorerst kein Ende der sommerlicher Hitze in Sicht. Das aktuelle Supersommer-Tief «Juli» bringt weiter von Süd- und Südwesteuropa heiße subtropische Luft nach Mitteleuropa.