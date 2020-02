Parlament : Republikaner Romney will für Verurteilung Trumps stimmen

Avatar_prignitzer von dpa

05. Februar 2020, 20:56 Uhr

Der republikanische Senator Mitt Romney will für die Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump stimmen. «Ich bin der Meinung, dass er des Amtes enthoben werden sollte», sagte Romney dem TV-Sender Fox News vor der entscheidenden Abstimmung im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Er sei sich bewusst, dass er mit seinem Votum einer Minderheit angehöre. Romney berief sich allerdings auf seinen geschworenen Eid und sagte, er sei so in der Lage, seinen Kindern und Enkelkindern zu sagen, dass er nach besten Kräften seine Pflicht erfüllt habe.