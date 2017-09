Wissenschaft : Riesiger Asteroid «Florence» passiert Erde in Rekordnähe

Moskau (dpa) - Der Asteroid «Florence» ist der Erde so nahe gekommen wie kein Brocken dieser Größenordnung in den vergangenen hundert Jahren. Trotz eines Durchmessers von 4,4 Kilometern war der Himmelskörper laut US-Raumfahrtbehörde Nasa kein Grund zur Sorge: Er passierte die Erde am Nachmittag in einer Distanz von sieben Millionen Kilometern, das entspricht etwa der 18-fachen Entfernung zum Mond. «Der stellt überhaupt keine Gefahr dar», sagte Rüdiger Jehn von der europäischen Raumfahrtagentur Esa.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 14:25 Uhr