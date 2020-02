Wasser : Rio klagt über Spülmittel im Trinkwasser

Avatar_prignitzer von dpa

04. Februar 2020, 14:47 Uhr

Die Klagen über schlechtes Trinkwasser in Rio de Janeiro halten an: Die Bundesstaatliche Wasser- und Abwassergesellschaft CEDAE hat Medienberichten zufolge bei einem Labortest Spülmittel im Wasser festgestellt. Zuvor hatte hatten die Bewohner der Stadt bereits über braunes und übelriechendes Wasser geklagt. Die CEDAE stellte ihren Betrieb vorübergehend ein und bat ihre Kunden, mit dem Wasser sorgsam umzugehen. Am Wochenende waren im Großraum Rio de Janeiro heftige Regenfälle niedergegangen, die der CEDAE zufolge das Spülmittel mitgerissen und angespült hätten.