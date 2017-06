Musik : Rockfans pilgern wieder zum Nürburgring - Auftakt mit Rammstein

Das Musikfestival «Rock am Ring» kehrt am Pfingstwochenende an seinen Ursprungsort zurück. Knapp 90 000 Musikfans werden dazu am Nürburgring in der Eifel erwartet. In den vergangenen beiden Jahren war das legendäre Rock-Festival im 30 Kilometer entfernten Mendig auf einem Flugplatz über die Bühne gegangen. Dort machte «Rock am Ring» nicht nur mit Musik, sondern auch mit Blitzschlägen und vielen Verletzten Schlagzeilen. Rund 85 Bands werden ab heute auf vier Bühnen auftreten. Topact zum Auftakt ist Rammstein.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 03:44 Uhr