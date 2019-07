Konflikte : Röttgen für europäische Hormus-Mission mit Deutschland

von dpa

01. August 2019, 03:45 Uhr

Berlin (dpa) - Trotz der Absage von SPD-Außenminister Heiko Maas an eine US-geführte Militärmission geht die Debatte über die Entsendung der Bundeswehr in die Straße von Hormus weiter. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen wirbt für einen eigenständigen europäischen Einsatz mit deutscher und französischer Beteiligung zum Schutz von Handelsschiffen - parallel zur amerikanischen Operation. «Die Gründe für eine eigene europäische Mission am Golf bleiben bestehen», sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags der Deutschen Presse-Agentur. «Es geht ja um europäische Interessen.»