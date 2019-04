Verkehr : Rückreisewelle nach Osterferien rollt zumeist ohne Probleme

von dpa

28. April 2019, 18:16 Uhr

Zum Ende der Osterferien in mehreren Bundesländern ist die Rückreisewelle am Sonntag zumeist ohne größere Behinderungen gerollt. Eine Ausnahme war die A71 in Thüringen: Dort wurden bei einer Massenkarambolage wegen plötzlicher Glätte und Hagels 25 Menschen verletzt, vier davon schwer. Die A71 war zwischen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Auf den meisten anderen Autobahnen lief der Verkehr weitgehend störungsfrei. Am Wochenende endeten die Osterferien in neun Ländern.