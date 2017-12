Konflikte : Ruhani zeigt sich solidarisch mit Demonstranten im Iran

von dpa

erstellt am 31.Dez.2017 | 20:53 Uhr

Teheran (dpa) - Irans Präsident Hassan Ruhani hat sich nach den regimkritischen Protesten mit den Demonstranten solidarisch gezeigt. Gleichzeitig aber warnte er vor Ausschreitungen, die die Sicherheit des Landes und Volkes gefährden könnten. «Wir sind ein freies Land und daher haben die Menschen auch ein Recht auf Meinungsfreiheit», sagte Ruhani. Aber all dies sollte in einem gesetzlichen und friedlichen Rahmen durchgeführt werden, so der Präsident in seiner ersten Reaktion zu den Protesten. Im Westiran wurden bei Protesten zwei Demonstranten getötet und sechs weitere verletzt.