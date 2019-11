Leute : Russell Crowe versteigert alte Mütze für rund 61 000 Euro

Avatar_prignitzer von dpa

30. November 2019, 18:00 Uhr

Um die australische Feuerwehr bei ihrem Kampf gegen die Buschbrände zu unterstützen, hat Hollywood-Schauspieler Russell Crowe eine seiner alten Baseballkappen versteigert. Innerhalb von 24 Stunden wechselte die leicht versengte Mütze mit dem Logo der Rugby-Mannschaft South Sydney Rabbitohs für umgerechnet rund 61 000 Euro den Besitzer, twitterte der Neuseeländer, der seit Jahren in Australien lebt. Seit Wochen wüten im Osten Australiens verheerende Buschbrände. Allein in New South Wales meldete die Feuerwehr 149 Brände. Davon seien 60 noch nicht unter Kontrolle.