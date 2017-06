Kriminalität : Russischer Dorfbewohner erschießt vier Passanten

Tödlicher Amoklauf in einem Moskauer Vorort: Mit einer Jagdwaffe hat ein Mann vier Menschen erschossen und sich dann ein Feuergefecht mit Sicherheitskräften geliefert. Vier Polizisten und zwei Zivilisten seien verletzt worden, berichteten die russischen Agenturen in der Nacht. «Der Einsatz ist beendet, der Schütze wurde liquidiert», zitierte die Agentur Interfax einen Sicherheitsbeamten. Rund 200 Polizisten seien an dem fast siebenstündigen Einsatz beteiligt gewesen.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 03:24 Uhr