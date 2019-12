Leute : Ryan Reynolds rettet sich vor umkippender Absperrung

Avatar_prignitzer von dpa

10. Dezember 2019, 08:21 Uhr

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds ist im brasilianischen Sao Paulo seinen Fans ungewollt sehr nahe gekommen. Bei einer Comic-Messe kippte am Wochenende eine Absperrung in Richtung des 43-Jährigen, wie in mehreren Videos auf Twitter zu sehen ist. Die Besucher in den ersten Reihen fielen nach vorne - Reynolds rettete sich mit einem Satz nach hinten. Dem US-Magazin «Entertainment Tonight» sagte Reynolds: «Es sah schlimmer aus, als es war.» Er habe sich in dem Moment nur Sorgen um die Fans gemacht.