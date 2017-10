Kriminalität : Säure-Angriffe: Britische Regierung will Gesetze verschärfen

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 17:45 Uhr

Im Kampf gegen den Anstieg von Säure-Attacken will die britische Regierung das Herumtragen entsprechender Flüssigkeiten in der Öffentlichkeit unter Strafe stellen. Verdächtige, die zum zweiten Mal ohne überzeugende Erklärung mit zersetzender Flüssigkeit erwischt werden, sollen für mindestens sechs Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Gesetz gibt es schon für das Tragen von Messern. Mit der Gesetzesverschärfung will Großbritannien das wachsende Problem von Säure-Angriffe in den Griff bekommen.