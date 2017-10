Fußball : Sandhausen rückt vor - St. Pauli siegt in Braunschweig

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 15:32 Uhr

Der SV Sandhausen hat seinen Erfolgsweg in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak besiegte dank des Doppelpacks von Lucas Höler Aufsteiger Jahn Regensburg mit 2:0 und rückte am neunten Spieltag mit 17 Punkten wieder auf den dritten Tabellenplatz vor. Mit einem Zähler weniger als Sandhausen liegt auf Rang sechs der auswärtsstarke FC St. Pauli, dem ein 2:0 in Braunschweig gelang. Dynamo Dresden arbeitete sich dank eines 2:0 in Heidenheim ins Tabellenmittelfeld vor.