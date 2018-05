Prozesse : Sauerland: An Loveparade-Genehmigung nicht beteiligt

von dpa

02. Mai 2018, 11:49 Uhr

Der Duisburger Ex-Oberbürgermeister Adolf Sauerland ist an möglichen Fehlern bei der Genehmigung der Loveparade 2010 nach eigener Aussage nicht beteiligt gewesen. «Aktiv in dem Genehmigungsprozess war ich nicht», sagte der 62-Jährige als Zeuge im Prozess um die Loveparade-Katastrophe mit 21 Toten und Hunderten Verletzten. «Ich musste keine Genehmigung erteilen oder vorbereiten.» Er habe die Idee, sich um die Loveparade zu bewerben, in den Stadtrat eingebracht, sagte Sauerland vor dem Duisburger Landgericht.