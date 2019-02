Theater : Schauspieler Bruno Ganz ist tot

von dpa

16. Februar 2019, 11:44 Uhr

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren in Zürich, wie sein Management mitteilte. Ganz war auf der Bühne und im Film einer der Großen seines Fachs. Von der Kritik in höchsten Tönen gelobt war seine Verkörperung des Diktators Adolf Hitler in «Der Untergang» 2004. 2017 spielte Ganz in «Der Trafikant» den Psychoanalytiker Sigmund Freud. Im Sommer 2018 sollte Ganz bei den Salzburger Festspielen den Erzähler in der Mozart-Oper «Die Zauberflöte» spielen. Dazu kam es nicht mehr. Die Proben musste er auf dringenden ärztlichen Rat abbrechen.