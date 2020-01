Medien : Schauspieler Schmidt-Modrow mit 34 Jahren gestorben

Avatar_prignitzer von dpa

17. Januar 2020, 14:03 Uhr

In der Rolle des Pfarrers Simon Brandl war er ein prägendes Gesicht in der Fernsehserie «Dahoam is Dahoam» - nun ist der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Das bestätigte Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks, in München. Die Familie habe dies dem Sender mitgeteilt, sagte ein BR-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Todesursache sei Angaben der Familie zufolge eine «nicht erkannte Vorerkrankung» gewesen. Schmidt-Modrow sei am Mittwoch völlig unerwartet gestorben.