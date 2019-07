Verkehr : Scheuer: Bahn preislich konkurrenzfähiger zum Fliegen machen

von dpa

13. Juli 2019, 08:43 Uhr

In der Klimadiskussion hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine Überprüfung der Ticketpreise der Bahn angeregt. «Die Preispolitik ist grundsätzlich in Ordnung. Aber wirmüssen darüber reden, auf welchen bestimmten Strecken dieBahn ihre Preise senken muss, um hier noch konkurrenzfähigerzum Flugzeug zu sein», sagte Scheuer der «Bild»-Zeitung. Der Minister warnte gleichzeitig vor Übertreibungen. Es sei in Ordnung, einen Flieger zu nehmen, wenn man anders nicht vernünftig an sein Wunschziel komme.