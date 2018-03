Auto : Scheuer: Selbstfahrende Autos müssen sicher sein

von dpa

20. März 2018, 15:04 Uhr

Nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in den USA will Bundesverkehrsminister Scheuer weiter auf digitale Innovationen in der Mobilität setzen. Scheuer betonte allerdings: «Voraussetzung für die Alltagstauglichkeit automatisierter oder gar autonomer Systeme sind Sicherheit und technische Zuverlässigkeit». Ein Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers Uber hatte am Sonntagabend in den USA eine Frau erfasst, die die Straße überquerte. Sie starb im Krankenhaus. Die Ursachen des Unfalls sind noch unklar.