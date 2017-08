Kriminalität : Schießerei an Disco - Obduktion soll Drogeneinfluss klären

Nach der tödlichen Schießerei an einer Konstanzer Diskothek soll eine Obduktion klären, ob der Täter unter Drogen stand. Die Untersuchung wird laut Polizei voraussichtlich noch im Laufe des Tages durchgeführt. Neben einem möglichen Drogeneinfluss soll unter anderem auch die Todesursache des 34-Jährigen geklärt werden. Auch der Leichnam eines bei der Schießerei getöteten Türstehers wird obduziert. Der 34 Jahre alte Todesschütze hatte in der Nacht zum Sonntag Schüsse an dem Club abgefeuert. Dabei wurde ein Türsteher getötet, zehn Menschen wurden verletzt.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 12:50 Uhr