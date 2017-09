Kultur : Schimmel macht Sanierungsarbeiten in «Elphi» nötig

Vor rund neun Monaten eröffnet und nun Schimmelbefall nach einem Wasserschaden: In der Elbphilharmonie in Hamburg muss ab kommender Woche ein neuer Boden im Bereich des Foyers des Kleinen Saals verlegt werden. Ein Heizkörperanschluss war kaputt und so sickerte Wasser in den Boden, das Mauerwerk und die Dämmung. Der Schaden entstand bereits Ende April. Trocknungsgebläse beseitigten die Nässe, doch rund sechs Wochen später wurde bei einer Untersuchung der Dämmung Schimmel festgestellt.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:31 Uhr