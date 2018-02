Parteien : Scholz will an Schwarzer Null festhalten

von dpa

10. Februar 2018, 10:24 Uhr

Der als künftiger Finanzminister gehandelte SPD-Vizechef Olaf Scholz beteuert, dass seine Partei in einer großen Koalition am ausgeglichenen Haushalt festhalten wird. Die Sozialdemokraten stünden für solide Finanzen, sagte der Hamburger Bürgermeister dem «Spiegel». In der CDU gibt es viel Unmut über die Abgabe des Finanzministeriums an die SPD, auch weil befürchtet wird, dass die strikte Haushaltsdisziplin Wolfgang Schäubles - die Politik der Schwarzen Null - beendet werden könnte.