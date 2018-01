Kriminalität : Schüler getötet - Polizei nimmt Mitschüler fest

von dpa

23. Januar 2018, 12:23 Uhr

Ein Schüler soll einen Mitschüler an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen getötet haben. Der tatverdächtige 15-Jährige wurde am Morgen festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund mitteilten. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Amoklauf an der Schule in Lünen aus. Die Hintergründe der Tat an der Gesamtschule mit ihren fast 1000 Schülern sind noch unklar. Der getötete Junge war 14 Jahre alt. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Tatverdächtige soll vernommen werden. Am Tatort werde nach Spuren gesucht und Zeugen vernommen, hieß es.