Kriminalität : Schüsse am «Ballermann»: Messerstecher niedergestreckt

von dpa

03. September 2018, 14:47 Uhr

Die Polizei auf Mallorca hat einen Messerstecher nach einem Angriff auf deutsche Touristen niedergeschossen. Der Zwischenfall geschah in der Nacht gegen 01.30 Uhr an der Playa de Palma, bei der Strandbar «Ballermann». Der Mann hatte die beiden Urlauber im Alter von 27 und 46 Jahren mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Anschließend bedrohte er auch die anrückenden Beamten. Der 31 Jahre alte Angreifer wurde deshalb mit einem Schuss in den Knöchel überwältigt und ins Krankenhaus gebracht.