Kriminalität : Schüsse an Synagoge in Pittsburgh

von dpa

27. Oktober 2018, 17:23 Uhr

An einer Synagoge in Pittsburgh ist es zu Schüssen gekommen. Die Stadtverwaltung Pittsburgh bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Sender Fox News sowie weitere US-Medien sprachen von mindestens vier Toten, insgesamt seien acht Menschen angeschossen worden. Darunter seien auch zwei Polizisten. Unklar ist, ob die Schüsse vor dem Gotteshaus fielen, oder auch innerhalb des Gebäudes. Fernsehbilder zeigten, wie im Pittsburgher Viertel Squirrel Hill ein großes Polizeiaufgebot auffuhr. Menschen wurden von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten in Sicherheit gebracht.