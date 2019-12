Kriminalität : Schüsse auf Militärstützpunkt in Pearl Harbor - Ein Toter

Avatar_prignitzer von dpa

05. Dezember 2019, 04:45 Uhr

Honolulu - Ein Angehöriger der US-Marine hat auf dem Militärstützpunkt Pearl Harbor-Hickam auf Hawaii auf Zivilangestellte geschossen und drei von ihnen verletzt. Anschließend erschoss sich der Matrose, twitterte das Militär. Der Vorfall werde von der Navy untersucht. Unmittelbar nach den Schüssen wurde die gesamte Anlage abgeriegelt. Mittlerweile wurde die Sperre wieder aufgehoben. Das Werftgelände, auf dem sich der Zwischenfall ereignete, liegt in der Nähe der Nationalen Gedenkstätte, auf der an den japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 erinnert wird.