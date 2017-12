Kriminalität : Schüsse auf Polizisten bei Denver - ein Toter und Verletzte

von dpa

erstellt am 31.Dez.2017 | 18:06 Uhr

Tödlich ist ein Polizeieinsatz am Silvestermorgen in einem Vorort von Denver im Bundesstaat Colorado zu Ende gegangen. Ein Beamter kam ums Leben, vier weitere sowie zwei Zivilisten wurden verletzt, teilte die Polizei von Douglas County auf Twitter mit. Der Schütze sei ausgeschaltet worden und vermutlich ebenfalls tot. Den Angaben zufolge hatte die Polizei einen Notruf über einen häuslichen Zwischenfall in Highlands Ranch erhalten. Als sie eintraf, wurde sie aus dem Gebäude heraus unter Beschuss genommen.