In einer Diskothek in Konstanz in Baden-Württemberg sind in der Nacht Schüsse gefallen. Die Polizei machte sich mit einem größeren Aufgebot auf den Weg zum Tatort. «Wir geben zur Stunde keine weiteren Einzelheiten bekannt», sagte ein Sprecher der Polizei.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 06:54 Uhr