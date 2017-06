Kriminalität : Schüsse in Orlando - Umstände unklar

In Orlando im US-Bundesstaat Florida sind offenbar auf dem Gelände einer Firma für Wohnmobil-Teile Schüsse gefallen. Die Polizei bestätigte, dass sie mit einem Großaufgebot am Ort des Geschehens ist. Die Umstände der möglichen Tat sind noch nicht bekannt. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Polizisten, die dort Stellung bezogen haben. Das Büro des Sheriffs kündigte weitere Informationen für einen späteren Zeitpunkt an. Fast genau vor einem Jahr, am 12. Juni 2016, waren in einem Nachtclub in Orlando 49 Menschen durch Schüsse getötet worden.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 15:18 Uhr