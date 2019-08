Unfälle : Schulbus kracht in Linienbus - Fahrer in Klinik

von dpa

Der Fahrer eines Schulbusses ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Wiesbaden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Schulbus am Nachmittag in einen Linienbus gekracht. Der schwer verletzte 62-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Außer ihm wurde niemand verletzt.