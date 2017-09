Verkehr : Schulbus rammt Auto: 17 Kinder kommen ins Krankenhaus

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 15:01 Uhr

Beim Auffahrunfall mit einem Schulbus sind in Mannheim 17 Kinder leicht verletzt worden. Die Schüler im Alter zwischen sechs und acht Jahren wurden mit Prellungen und Schürfwunden in Krankenhäuser gebracht. Der Schreck sei vermutlich größer gewesen als die Verletzungen, sagt ein Polizeisprecher. Eine Blutprobe beim Busfahrer wegen möglichen Alkoholkonsums war negativ. Der Bus mit 45 Kindern war an einer Straßeneinmündung auf ein Auto gefahren. Die Schüler kamen vom Schwimmunterricht.