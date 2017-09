Wahlen : Schulz: Mit mir gibt es Neustart in Pflege

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verspricht für den Fall eines Wahlsiegs seiner Partei einen Kurswechsel in der Pflegepolitik. «Mit mir als Bundeskanzler wird es einen Neustart in der Pflege geben», sagte Schulz in der ARD-Sendung «Wahlarena». Dies würde er in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung auf den Weg bringen, sicherte der SPD-Chef zu. Schulz beklagte: «In der Altenpflege wird die Würde des Menschen mit Füßen getreten in vielen Fällen.» Alte Menschen müssten zum Teil in ihren Exkrementen liegen. «Was für ein Skandal.» Das Problem liege in strukturellen Mängeln.

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 22:41 Uhr