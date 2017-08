Parteien : Schulz will auch bei Wahlniederlage SPD-Vorsitzender bleiben

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will auch im Fall einer Niederlage bei der Bundestagswahl Parteivorsitzender bleiben. Er werde sich auf dem nächsten Parteitag natürlich um eine Wiederwahl bewerben, kündigte Schulz bei einer Veransatltung in Berlin an. Die SPD könne längere Rhythmen in der Amtszeit ihrer Vorsitzenden ganz gut gebrauchen. Die SPD liegt in den Umfragen nach einem Höhenflug nach der Nominierung von Schulz zum Kanzlerkandidaten jetzt wieder deutlich hinter der Union. Schulz kommt auch nicht an die persönlichen Werte von Kanzlerin Angela Merkel heran.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 05:42 Uhr