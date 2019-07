Klima : Schulze wirbt für CO2-Preis im Verkehr und beim Heizen

von dpa

05. Juli 2019, 10:48 Uhr

Bundesumweltministerin Svenja Schulze wirbt für die schrittweise Einführung eines CO2-Preises im Verkehr und beim Heizen. Sie will das mit einer «Klimaprämie» für die Bürger verbinden. Klimafreundliches Verhalten beim Autofahren und Heizen solle künftig belohnt werden, sagte Schulze in Berlin bei der Vorstellung von drei Gutachten für einen CO2-Preis. Es sollten keine Mehreinnahmen für den Staat geschaffen werden, sagte die SPD-Politikerin. Die Einnahmen sollten über eine «Klimaprämie» an die Bürger zurückgegeben werden.