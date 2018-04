Behindertensport : Schweighöfer wirbt für Leichtathletik-EM der Behinderten

von dpa

27. April 2018, 05:49 Uhr

Matthias Schweighöfer trainiert eifrig mit dem Rennrollstuhl. Denn der 37-jährige Schauspieler wird demnächst in Werbefilmen für die Leichtathletik-Europameisterschaften der Behinderten in Berlin im August auftreten. Das verriet der Leverkusener Prothesen-Weitspringer Markus Rehm am Rande des parlamentarischen Abends des Deutschen Behindertensportverbands in der Hauptstadt. «Genau solche Unterstützung brauchen wir, damit unsere Wettkämpfe noch populärer werden», sagte der 29-jährige Athlet.