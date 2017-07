Fußball : Schweinsteiger verliert mit Chicago in Kansas City 2:3

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den Sprung an die Tabellenspitze der Major League Soccer MLS verpasst. Der Fußball-Weltmeister verlor mit seinem Team bei Sporting Kansas City mit 2:3 und kassierte in der nordamerikanischen Profi-Liga die zweite Niederlage in Folge. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird das MLS-Allstar-Game in Chicago ausgetragen. Schweinsteiger führt die Liga-Auswahl als Kapitän gegen Champions-League-Sieger Real Madrid um Toni Kroos an.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 04:37 Uhr