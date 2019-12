Klima : Schwesig: Klimakompromiss ist sozial gerecht

Avatar_prignitzer von dpa

20. Dezember 2019, 10:05 Uhr

Die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat, Manuela Schwesig, hat den Kompromiss zum Klimapaket als sozial gerecht verteidigt. «Zur Ehrlichkeit gehört, dass in den nächsten Jahren der CO2-Preis Stück für Stück steigen wird». Das sagte die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im ZDF kurz vor Verabschiedung des Vorhabens in der Länderkammer. Der hohe Preis komme aber erst in mehreren Jahren, damit die Verbraucher Zeit hätten, sich umzustellen.