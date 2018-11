Parteien : Seehofer hält am Zeitplan zur Klärung eigener Zukunft fest

von dpa

07. November 2018, 15:49 Uhr

CSU-Chef Horst Seehofer will sich erst nach der Vereidigung des bayerischen Landeskabinetts am kommenden Montag zu seiner politischen Zukunft äußern. Es bleibe bei dem von Horst Seehofer selbst angekündigten Fahrplan, sagte sein Parteisprecher in München. Er reagierte damit auf einen Bericht der Wochenzeitung «Zeit», wonach Seehofer bereits am Sonntag erklären wolle, dass er sein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellt. Gegenüber der «Welt» dementierte auch Seehofer selbst den Bericht. Das sei eine fette Ente, sagte Seehofer der Zeitung.