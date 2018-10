Wahlen : Seehofer will nach bayerischer Landtagswahl weitermachen

von dpa

06. Oktober 2018, 15:06 Uhr

CSU-Chef Horst Seehofer will auch nach der Landtagswahl in Bayern als Innenminister im Bundeskabinett bleiben. «Ich habe ein großes Werk zu verrichten», sagte Seehofer der «Welt am Sonntag». Er wolle, dass die Politik wieder mehr auf die Anliegen der Bevölkerung schaue und für Recht und Ordnung sorge, betonte der 69-Jährige. «Diese Mission werde ich erfüllen.» Auf die Frage, ob er nach der Bayern-Wahl auch den Parteivorsitz behalten wolle, sagte Seehofer: «Ich bin von meinem Parteitag bis zum Herbst nächsten Jahres gewählt.»