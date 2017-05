Konflikte : Seoul: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Nordkorea hat nach Berichten des südkoreanischen Militärs erneut eine Rakete abgefeuert. Wie die Agentur Yonhap weiter berichtet, berief Präsident Moon Jae In daraufhin in Seoul eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Mehrere UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test von Raketen, die je nach Bauart auch Atomsprengköpfe tragen können. Trotz dieser Resolutionen startet Pjöngjang immer wieder neue Raketen, in den vergangenen Wochen wearen es bereits zwei Mittelstreckenraketen.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 23:54 Uhr