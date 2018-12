Demonstrationen : Sicherheitskräfte auf neue «Gelbwesten»-Proteste eingestellt

von dpa

15. Dezember 2018, 00:36 Uhr

In Frankreich sind die Sicherheitskräfte auf ein neues Protestwochenende der «Gelbwesten» eingestellt. Allein in Paris sollen heute nach Angaben des Polizeipräfekten der Stadt bei den erwarteten Demonstrationen rund 8000 Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen - und mehr als zehn Panzerfahrzeuge. Befürchtet werden erneut heftige Ausschreitungen. Es ist bereits das fünfte Wochenende hintereinander, an denen die «Gelbwesten» - benannt nach den Warnwesten aus dem Auto - protestieren.