Luftverkehr : Sicherheitspersonal am Airport Barcelona streikt ab morgen

Für Flugreisende könnte der Urlaubsmonat August am Airport der spanischen Metropole Barcelona zu einem Alptraum werden. Das Sicherheitspersonal am Flughafen El Prat kündigte für morgen, Sonntag und Montag jeweils einen vierstündigen Streik an, der über den Tag verteilt wird. Passagiere müssten mit langen Warteschlangen und Verspätungen rechnen, hieß es. Mit den Streiks wollen die Angestellten eine Aufstockung des Personals und bessere Arbeitsbedingungen erreichen.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 15:15 Uhr