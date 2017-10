Leute : Skandal um Weinstein zieht immer größere Kreise

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 04:01 Uhr

Der Sex-Skandal um den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein nimmt immer größere Ausmaße an. Die Polizeibehörden in New York und London kündigten an, Ermittlungen aufnehmen zu wollen. Die Oscar-Akademie will morgen über einen Ausschluss des Produzenten beraten. Inzwischen melden sich immer neue Schauspielerinnen mit Vorwürfen gegen Weinstein. Als sie 17 war, habe sie der Produzent im Bademantel in einem Hotelzimmer empfangen und ihr Alkohol angeboten, schrieb die Schauspielerin Kate Beckinsale auf Instagram.