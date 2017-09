Tennis : Sloane Stephens gewinnt überraschend die US Open

Die ungesetzte Sloane Stephens hat bei den US Open der Tennisprofis das amerikanische Überraschungsfinale gegen Madison Keys gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich in New York klar mit 6:3, 6:0 durch und feierte den mit Abstand größten Erfolg ihrer Karriere. Die US-Amerikanerin hatte im Halbfinale Venus Williams besiegt.

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 23:54 Uhr