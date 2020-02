Landtag : Söder fordert schnelle Korrektur des «Unfalls» in Thüringen

Avatar_prignitzer von dpa

06. Februar 2020, 12:44 Uhr

CSU-Chef Markus Söder hat nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen noch einmal nachgelegt. «Es braucht eine rasche, eine schnelle und eine konsequente Korrektur dieses Missgeschicks von Thüringen und danach eine Festlegung, wie dauerhaft damit umzugehen ist. Denn so etwas darf sich nicht mehr wiederholen», sagte der bayerische Regierungschef am Rande einer Landtagssitzung in München. Der Vorgang sei inakzeptabel. Söder räumte ein, der Vorgang sei eine «Herausforderung» auch für die große Koalition in Berlin.