Parteien : Söder: «Wir haben den Umweltschutz erfunden»

prignitzer von dpa

15. September 2019, 01:42 Uhr

CSU-Chef Markus Söder hat die Grünen mit Blick auf ihr Kernthema scharf angegriffen. «Die Themen Umwelt- und Naturschutz haben die Grünen nicht gepachtet. Das Klima wird es auch noch geben, wenn die Grünen auf diesem Planeten längst nicht mehr aktiv sind», sagte der bayerische Ministerpräsident «Bild am Sonntag». Die CSU dagegen sei die wahre Umweltpartei: «Wir haben den Umweltschutz erfunden und das erste Umweltministerium in Bayern gegründet», sagte Söder. Man sei aber in den vergangenen Jahren in der Umweltpolitik ein wenig verstaubt geworden.