Wetter : Sommer im Oktober - und vorerst kein Ende in Sicht

von dpa

15. Oktober 2018, 12:46 Uhr

Das sommerliche Wetter im Oktober bleibt Deutschland auch die kommenden Tage erhalten. Bis mindestens Ende der Woche noch sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes für weite Teile Deutschlands Sonne und Temperaturen um die 25 Grad voraus. Lediglich in der Mitte und dem Nordwesten können ab Dienstag ein paar Wolken für etwas Regen sorgen. «Wir haben oft einen Goldenen Oktober - aber dass er so lange anhält, ist schon ungewöhnlich», sagte ein DWD-Meteorologe am Montag in Offenbach.