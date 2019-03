Gesellschaft : Sommerzeit in Deutschland: Uhren sind umgestellt

von dpa

31. März 2019, 03:07 Uhr

In der Nacht sind die Uhren in Deutschland von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt worden. Damit gilt die sogenannte Sommerzeit bis zum letzten Sonntag im Oktober, wenn die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt werden. Dies ist in allen EU-Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt. Nach der jüngsten Abstimmung im EU-Parlament, bei der eine Mehrheit der Abgeordneten für eine Abschaffung plädierte, rückt ein Ende Umstellung aber näher.