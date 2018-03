Gesundheit : Spahn setzt auf ausländische Pflegekräfte

von dpa

31. März 2018, 03:46 Uhr

Zur Bekämpfung des Personalmangels in der Pflege setzt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch auf Kräfte aus dem Ausland. «Pflegekräfte aus unseren Nachbarländern einzuladen, ist die nächstliegende Option», sagte der CDU-Politiker der «Rheinischen Post». Er verwies auf die in der EU geltende Arbeitnehmerfreizügigkeit. Der Minister mahnte zugleich eine schnellere Anerkennung von Abschlüssen für Pflegekräfte und Ärzte an.