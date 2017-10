Fußball : Spanien bei WM in Russland dabei - Italien Gruppen-Zweiter

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 00:23 Uhr

Spanien hat sich als zehnte Mannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Der Weltmeister von 2010 kam zu einem sicheren 3:0 gegen Albanien und führt einen Spieltag vor Ende der Qualifikation die Gruppe G mit 25 Punkten an. Italien musste sich in Turin mit einem 1:1 gegen Mazedonien zufriedengeben und steht auf Tabellenplatz zwei. Italien muss am Montag in Albanien antreten, Spanien ist in Israel zu Gast.