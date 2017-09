Konflikte : Spanisches Verfassungsgericht stoppt Referendums-Gesetz

Einen Tag nach der Verabschiedung eines umstrittenen katalanischen Gesetzes für ein Abspaltungsreferendum hat das spanische Verfassungsgericht die Regelung wieder aufgehoben. Die Entscheidung sei am Abend in einer Dringlichkeitssitzung gefallen, berichten spanische Medien unter Berufung auf Gerichtsquellen. Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte bereits am Nachmittag erklärt, er werde das Referendumsgesetz beim Verfassungsgericht anfechten.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 23:42 Uhr